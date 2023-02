Kommt "Ant-Man 4"? Das wissen wir bereits darüber

Soeben ist mit "Ant-Man and the Wasp: Quantumania" der dritte Film über den – je nach Bedarf – winzigen oder gigantischen Marvel-Helden in unseren Kinos gestartet. Dabei wurde auch der neue Schurke Kang der Eroberer eingeführt und Phase 5 des MCU ist so richtig in die Gänge gekommen.

Doch wie sieht die Zukunft für Scott Lang aka. Ant-Man aus? Ist "Ant-Man 4" bereits in Planung und dürfen wir uns auf weitere Einzelabenteuer mit ihm freuen, oder werden er und The Wasp künftig nur noch in Avengers-Filmen auftreten und Team-Work leisten.