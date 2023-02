Es ist das gesellschaftliche Großereignis in Österreich: Nach zwei Jahren Corona-Pause findet heute Abend wieder der Wiener Opernball statt. Unter den rund 5000 Gästen in der Staatsoper sind auch diesmal wieder zahlreiche Promis aus Show, Kultur und Politik.

Stargast von Richard Lugner (90) ist in diesem Jahr Hollywood-Schauspielerin Jane Fonda (85). Die sorgte im Vorfeld für Aufregung, weil sie laut "Bild" nicht in Lugners Limousine einsteigen und lieber ihr eigenes Programm machen wollte. "Ich habe sie gefragt, ob sie mit mir tanzen wird. Daraufhin sagte sie: Wir gehen doch in die Oper, da kann man doch nicht tanzen", zitiert die Zeitung Lugner. "Sie wusste bis gestern nicht, dass es ein Opernball und keine Oper ist."

Außerdem dabei: US-Schauspieler Chris Noth (68), bekannt als Mr. Big aus "Sex and the City". Der freute sich über die Einladung und schwärmte: "Es ist eine unerwartete Ehre, und ich werde jeden Moment dieses beeindruckenden Events genießen."