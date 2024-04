The Path (2016-2018)

Euch haben vor allem die Storylines rund um die Sekte Ecrins fasziniert? Dann wird euch "The Path" mit Aaron Paul ("Breaking Bad"), Hugh Dancy ("Hannibal") und Michelle Monaghan begeistern. In dem Drama steht nämlich eine fanatische Religionssekte im Fokus. Wie in so vielen Sekten geht es hier um Missbrauch, Moral, Manipulation, Abhängigkeit und blinden Glauben. Durch die multidimensionalen Charaktere, der packenden Handlungsstränge und der emotionalen Tiefe regt "The Path" dazu an, über die Natur von Glauben und Gemeinschaften nachzudenken.