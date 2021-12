Mit dem Sci-Fi-Actioner "The Tomorrow War" ist Chris Pratt seinem (von uns vermuteten) Ziel, Tom Cruise als größten Action-Star der jüngeren Popkultur abzulösen, einen großen Schritt näher gekommen. Nicht nur, dass er hier auch als Produzent fungiert, Pratt spielt natürlich auch die Hauptrolle – und zwar die des Durchschnitts-Amerikaners und Highschool-Lehrers Dan, der von Zeitreisenden rekrutiert wird, um 30 Jahre in der Zukunft gegen tödliche Aliens zu kämpfen.

Die großen Erwartungen konnte das effektgeladene Spektakel zwar nicht erfüllen, humoristisch, recht spannend und bildgewaltig geht's aber durchaus zu – ein kurzweiliger Filmabend ohne allzu viel Tiefe, dafür zum Entspannen ist also garantiert. Die wunderbare Yvonne Strahovski ("The Handmaid's Tale") ist dank ihres gewohnt nuancierten Spiels einmal mehr eine Offenbarung. Verantwortlich für "The Tomorrow War" zeichnet "The LEGO Movie"-Macher Chris McKay.

Hier geht's direkt zum Film!