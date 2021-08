Kate Winslet & Leonardo DiCaprio ("Titanic")

Ja, Jack hätte definitiv am Treibholz neben Kate noch Platz gehabt. Get over it. Wir haben's verstanden. Das ändert nichts daran, dass die steinreiche Rose DeWitt-Bukater und der mittellose Jack, deren Beziehung von Anfang an zum Scheitern verurteilt war (Spoiler Alert: das Schiff sinkt!), das vielleicht legendärste Film-Liebespaar seit Erfindung des Kinos sind. Jack verleiht der selbstmordgefährdeten Kate tatsächlich das Gefühl, fliegen zu können.

Die beiden haben erkannt, dass wahre Liebe auch die größten sozialen Unterschiede und den egomanischsten Verlobten überwinden kann und dass es am Ende nur darauf ankommt, dass das Gegenüber dich so sieht, wie du wirklich bist. Und dass es Seelenverwandtschaft ist, wenn er/sie an dich glaubt, auch wenn du selbst es nicht tust. Nur das unausweichliche Schicksal war am Ende größer als ihre Gefühle füreinander.

Seufz-Zitat: "Du springst, ich springe – weißt du noch?"

