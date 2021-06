Die 10 besten Kammerspiel-Filme aller Zeiten:

Der Leuchtturm (2019)

Was passiert, wenn Klaustrophobie zum psychologischen Horror wird, zeigt Regisseur Robert Eggers im Schwarz-Weiß-Film "Der Leuchtturm": Robert Pattinson und Willem Dafoe als zwei Seefahrer sind nicht nur auf einer einsamen Insel, sondern auch in ihrer eigenen Psyche gefangen, die mehr und mehr zum Hochsicherheitsgefängnis wird. Realität und Wahnsinn schlagen gleichermaßen hohe Wellen wie jene des Meeres, was vom avantgardistischen, den deutschen Expressionismus zitierenden Stil noch zusätzlich verstärkt wird.

Wie so oft in Kammerspielen findet auch in "Der Leuchtturm" der Horror vor allem im Kopf statt, seelische Selbstentblößungen werden zum kathartischen Gräuel mit fransig-diffusen Schatten und doppelten Böden. Dafoe und Pattinson spielen subversiv mit dem permanenten Gefühl des finsteren, magischen Realismus und erinnern an wild gewordene Tiere, befreit von jeder Art von Kontrolle und Selbstwahrnehmung.

Nichts für schwache Nerven und ein Film, der sich auf ewig ins Gehirn der Zuseher*innen einbrennt.

