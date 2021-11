Die 13 besten Filme für die Adventszeit:

Liebe braucht keine Ferien (2006)

Hollywood-Agentin Amanda (Cameron Diaz) lebt in Los Angeles, die Journalistin Iris (Kate Winslet) in New York. Beide haben immenses Pech in der Liebe. Weil man sich zu Weihnachten bekanntlich besonders einsam fühlt, beschließen sich beide Frauen zwecks Erholung des emotionalen Haushalts und erfrischendem Tapetenwechsel zu einem Häusertausch. Der Kulturclash klopft erwartungsgemäß schnell an die Tür – und zur Überraschung der Damen auch die Liebe (in Form von Jude Law und Jack Black) ...

Konventionelle, aber liebenswerte Rom-Com im Stil der 1990er-Jahre, die das Herz am rechten Fleck hat, bei einer heißen Tasse Kakao und mit dem/der Liebsten neben sich am besten schmeckt und mit einem erlesenen Star-Ensemble aufwarten kann. Der Kitsch hält sich überraschend in Grenzen, laut glücklich geseufzt darf natürlich trotzdem mehrmals werden.

