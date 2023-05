Gavin Leatherwood

Der "teuflische" Herzensbrecher aus der Netflix-Mystery-Hitserie "Chilling Adventures of Sabrina" wollte endlich mal der Good Guy sein und nicht nur am Streamingbildschirm, sondern auch auf der großen Leinwand für jede Menge Herzerlaugen sorgen. Details über seinen Castingprozess sind aber nicht bekannt, auch er selbst hat sich 2019 nur indirekt zu diesem Thema geäußert. Handelt es sich am Ende bei Leatherwood also nur um ein Gerücht und Wunschdenken seiner Fans?