So hätte es kommen können: Erik und Phillip schicken gleichzeitig ihr erstes Roman-Manuskript an einen Verleger, und beide Bücher werden auf Anhieb zu Kult-Klassikern. Doch dann geht alles auf Anfang und es kommt ganz anders, denn wenn alle Türen in die Zukunft weit geöffnet sind, gibt es unendlich viele Möglichkeiten: Eriks Manuskript wird abgelehnt, Phillip über Nacht zum Star der norwegischen Literaturszene. Sechs Monate später, nach einem psychischen Zusammenbruch, muss Phillip sich ganz neu im Leben orientieren. Aber Schreiben ist für Philip schwierig geworden. Doch für Erik sind die Türen in die Zukunft noch immer weit geöffnet.

"Auf Anfang" ist der erste Teil der Oslo-Trilogie vom norwegischen Regisseur Joachim Trier, der die Trilogie 2021 mit seinem Meisterwerk "Der schlimmste Mensch der Welt" vervollständigte. In seinem Debütfilm erzählt er mit großer Leichtigkeit von den existenziellen Problemen junger Menschen in einer Wohlstandsgesellschaft. So lustig die Partys und die romantischen Abenteuer auch sind, so hart ist auch die Landung auf dem Boden der Realität.

"Auf Anfang" ist auf Netflix und Mubi als Stream verfügbar.

