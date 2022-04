Was in Christopher Nolans "Tenet" passiert (oder auch nicht), weiß eigentlich niemand so genau, zu verwirrend ist das Spiel mit Zeit, Raum, Historie und Dramaturgie. Beeindruckend ist das Endprodukt aber dann trotzdem, schon allein deshalb, weil man nicht fassen kann, was man da Kurioses gerade gesehen hat.

Auch Robert Pattinson gab in Interviews (beispielsweise mit der "GQ") zu, die Handlung ebenso wenig gecheckt zu haben. Dafür spielt er aber mehr als glaubwürdig den draufgängerischen, aber doch ruhigen Briten, der gern an Hochhauswänden entlangschwebt. Dafür gibt's einen Ehrenplatz in unserer Liste.

Ist auf Sky und Amazon Prime erhältlich. Hier geht's zum Film!