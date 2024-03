Michael Douglas war nach "Eine verhängnisvolle Affäre" und "Basic Instinct" eine Zeit lang der Superstar des Erotik-Thrillers, obwohl er immer nur Opfer oder Spielball war. Auch in diesem Thriller von Regisseur Barry Levinson gerät er an eine dominant Frau, diesmal ist es Demi Moore:

Tom Sanders, Ehemann und Vater, hatte auf eine Beförderung gehofft. Doch die hat ihm Meredith Johnson weggeschnappt, seine ehemalige Affäre. Nun ist sie seine Chefin. Als er auf ihre sexuellen Avancen nicht einsteigt, dreht sie den Spieß um und beschuldigt ihn der sexuellen Belästigung. Das Zitat "You have no idea what you're up against — as usual" ist genauso denkwürdig wie die heißen Sexszenen ...

Zu sehen auf Prime Video, Apple TV+ und Maxdome. Hier geht's zum Film!