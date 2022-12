Die Netflix-Verfilmung basiert auf dem gleichnamigen Roman von D. H. Lawrence aus dem Jahre 1928, der bei seiner Veröffentlichung große Wellen schlug. Nicht nur wurde darin Ehebruch dargestellt, sondern dieser wurde auch explizit geschildert – eine absolute Neuheit. Damit verstieß die Romanfigur Constance Chatterley gegen Moral und Gesellschaftsnormen ihrer Zeit: Die Darstellung von expliziter geschlechtlicher Liebe, sexueller Befreiung und die Kritik an der britischen Gesellschaft sorgten für Empörung.

Die Empörung ging so weit, dass "Lady Chatterley's Liebhaber" verboten werden sollte, doch das geling nicht und bewirkte eher das Gegenteil, denn er führte zu Aufhebungen von Zensurbestimmungen und wurde Teil der Geschichte der Sexuellen Revolution, die in den 1960er Jahren Großbritannien und schließlich ganz Europa erfasste. Das berichtete "Arte" in einer Dokumentation. Letzten Endes wurde das Werk von D. H. Lawrence einer der ersten seriösen Romane der Weltliteratur, in denen menschliche Sexualität detailliert beschrieben wurde.

Darum geht's: Connie (Emma Corrin), die in Wohlstand und Privilegien geboren wurde, ist mit einem Mann verheiratet, den sie nicht mehr liebt. Als sie Oliver (Jack O'Connell), den Wildhüter des Anwesens, kennenlernt, führen ihre heimlichen Verabredungen zu einem sexuellen Erwachen. Sie steht vor einer Entscheidung: ihrem Herzen zu folgen oder zu ihrem Mann zurückzukehren und zu ertragen, was die Gesellschaft von ihr erwartet. Die Chemie der Co-Stars ist deutlich zu spüren und sorgt für ein überaus erotisches und sinnliches Filmerlebnis.

"Lady Chatterleys Liebhaber" befindet sich auf Netflix. Hier geht's zur Serie!