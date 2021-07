Die 13 besten preisgekrönten Filme auf Netflix

Forrest Gump (1994)

Forrest Gump (in der Rolle seines Lebens: Tom Hanks) macht sich auf in die Welt, um diese zu erobern – und das, obwohl er geistig beeinträchtigt ist. Seine Mutter (Sally Field) aber glaubt unbeirrt an ihn. Also wird Forrest trotz schwieriger Voraussetzungen Teil unzähliger historischer Ereignisse: Zum Beispiel bringt er Elvis das Tanzen bei, wird zum Football-Star und Millionär und schüttelt Präsidenten die Hand. Doch reicht all das, um die große Liebe seines Lebens (Robin Wright) zu erobern? Ein sowohl filmischer als auch humanistischer Meilenstein mit einem Protagonisten, der zum Synonym des Amerikanischen Traums wurde.

Preisregen: Insgesamt 50 Preise, darunter sechs Oscars – zum Beispiel für "Bester Film", "Bester Hauptdarsteller", "Beste Regie" und "Bestes adaptiertes Drehbuch".

Hier geht's direkt zum Film!