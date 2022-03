Und ja, es stimmt auch, dass Willis selbst in den vergangenen Jahren sehr viel dafür getan hat, seinem Kultstatus Willis-typisch eins auf den Deckel zu geben. Er nahm wirklich jede ihm angebotene Rolle an, egal, wie schlecht der Film auch gewesen sein mag. Der Großteil der Streifen, in denen er zuletzt mitwirkte, erschien gar nicht erst auf der Kinoleinwand oder am Streaming-Bildschirm, sondern direkt auf DVD oder Blu-ray.

Auch war über die Jahrzehnte einiges von seinem Diva-Gehabe durchgesickert, gleichzeitig festigte sich aber ebenso das öffentliche Bild von Willis als liebendem Familienmenschen und Vater, der seine Liebsten stets an erste Stelle stellt (und mit Ex-Frau Demi Moore eine Vorzeige-Scheidung vorlebt). Kurz: Der Ruf von Bruce Willis war in den letzten Jahren durchwachsen.