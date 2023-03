Nur 46 Prozent der weiblichen Figuren arbeiten

Wenn Frauen anwesend sind, werden ihre Rollen jedoch nicht nur auf eine bestimmte Weise typisiert, sondern auch bestimmte Eigenschaften vermieden. So werden Frauen nicht so oft in einer Arbeitsrolle dargestellt wie Männer. Nur 46 Prozent aller weiblichen Charaktere arbeiten, im Gegensatz zu 62 Prozent der männlichen Charaktere. Der Mangel an berufstätigen Frauen trägt erheblich dazu bei, ein spezifisches Bild der fügsamen, unterstützenden Rolle einer Frau in einer größeren Gesellschaft zu prägen.

Somit wird also das konservative Rollenbild einer Frau weitergetragen und verstärkt, sodass dieses bei den ZuschauerInnen – wohl eher unbewusst – länger in den Köpfen bleibt. Auch Hollywood muss mit seinen Drehbüchern dazu beitragen, dass sich die Sicht auf weiblich gelesene Personen in der Gesellschaft ändert.