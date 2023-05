"Queen Charlotte": Die wahre Geschichte des "Bridgerton"-Spin-offs

Wie viele Kinder hatten King George und Queen Charlotte?

Das Königspaar zeugte, so wie in der Netflix-Serie, im Laufe ihrer Ehe 15 Kinder, wovon 13 das Erwachsenen-Alter erreichten. Prinz Octavius und Prinz Alfred starben in ihrer Kindheit. Zwei Söhne von ihnen wurden zu Königen Englands: George, Prinz von Wales (späterer König George IV.) und Prinz William (späterer König William IV.).

Durch die vielen Kinder sollte die Thronfolge geregelt sein – eigentlich. Als die Enkelin der Königin stirbt, die auch den Namen Charlotte trägt, steht das Königshaus und damit auch das Königreich vor einem Problem. Es gab keine:n legitime:n Nachfolger:in für den Thron. Die Söhne von George und Charlotte waren zwar dafür berühmt, dutzende Kinder in die Welt gesetzt zu haben, doch die waren alle nicht für den Thron geeignet, da sie durch Affären mit ihren Mätressen entstanden sind. Nun musste sich das Königspaar also auf die Suche nach geeigneten Ehefrauen für ihre Söhne begeben, um so die Thron-Nachfolge sicherzustellen.

Im Gegensatz zu den sich sexuell austobenden Söhnen waren die Töchter von King George und Queen Charlotte noch Jungfrauen, wie die Monarchin im "Bridgerton"-Prequel selbst treffend auf den Punkt bringt: "Virgins to the left of me, whores to the right."