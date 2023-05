"Queen Charlotte": Was ist mit Brimsley und Reynolds passiert?

Brimsley tanzt alleine im "Queen Charlotte"-Finale

Achtung, Spoiler-Alarm!

Im Staffelfinale veranstaltet das Königspaar anlässlich der Geburt ihres Sohnes einen riesigen Ball, an dem natürlich auch Brimsley und Reynolds anwesend sind. Obwohl so viele Menschen des britischen Hochadels auf dem Fest verkehren – und die beiden Männer dementsprechend mit öffentlicher Zuneigung aufpassen müssen – lassen sie es sich nehmen, einmal auf einem Ball wie ein richtiges Paar miteinander zu tanzen.

So ganz wie bei einem richtigen Paar ist es dann leider doch nicht, da sie sich an den abgeschiedensten Ort des königlichen Gartens zurückziehen, wo sie niemand sehen kann, sie aber trotzdem noch die Musik des Balls hören können – ein absolut wunderschöner und romantischer Moment, der einem im nächsten Moment die Kehle zuschnürt und sich in eine der traurigsten Szenen von "Queen Charlotte" entwickelt: Auf einmal sieht man Brimsley aus "Bridgerton", wie er an der gleichen Stelle alleine tanzt.

Zwei Dinge werden sofort deutlich. Erstens: Reynolds ist, aus einem uns unbekannten Grund, nicht mehr an der Seite Brimsleys. Zweitens: Brimsley hängt, nichtsdestotrotz, noch an Reynolds, an ihrer Liebe und/ oder schlichtweg an dem wohl romantischsten Moment ihrer (geheimen) Liebesbeziehung.