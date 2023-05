Wer ist der König-George-Darsteller?

Geboren wurde Corey Mylchreest 1988 in Südengland. Wie der Website "Rada" zu entnehmen ist, absolvierte er 2020 an der Royal Academy of Dramatic Art seinen Bachelor-Abschluss in Schauspielerei. In der nachfolgenden Zeit wirkte der 25-Jährige in bekannten Theaterstücken wie "Macbeth" oder "Hamlet" mit.

Doch nicht nur auf der Bühne sammelte der junge Brite Erfahrungen. In der Netflix-Serie "The Sandman" verkörperte er die Rolle des Adonis, und auch im Kurzfilm "Mars" spielte Mylchreest mit. Der große Durchbruch im Film- und Fernsehgeschäft gelang ihm aber erst mit seiner Rolle als König George in der Netflix-Produktion "Queen Charlotte".