"Queen Charlotte": An welcher Krankheit leidet King George?

In "Bridgerton" hat man King George nur selten zu Gesicht bekommen. Der Grund dafür? Zum einen spielte er keine primäre Rolle in der Netflix-Serie. Zum anderen führt der König aufgrund seines geistigen und körperlichen Zustands ein zurückgezogenes Leben. In "Queen Charlotte" werfen Zuschauer:innen einen Blick auf die jungen Jahre King Georges und erfahren, wie sich sein Gesundheitszustand graduell verschlimmert.

Nun fragt man sich, unter welcher Krankheit King George leidet. Wir erklären es euch.