Das in den Himmel gelobte und mehrfach preisgekrönte Drama handelt von der labilen Reporterin Camille Preaker (Amy Adams), die Selbsthass, Sardonismus und Zerbrechlichkeit gleichsam in sich vereint. Alkoholmissbrauch und Selbstverletzungen prägten ihre Vergangenheit, die inneren Dämonen trägt sie freilich weiterhin mit sich rum – auch, als sie in ihrer Heimatstadt von einem Mord an zwei Mädchen berichten muss.

Die verträumten Südstaaten-Bilder fangen nahezu perfekt Camilles desolaten Seelenzustand ein, was der Serie eine elegetische Aura verleiht. Nicht nur Adams, auch die Nebendarsteller:innen, allen voran Sydney Sweeney als problembehafteter Teenie sowie Patricia Clarkson als eiskalte Mutter, laufen in "Sharp Objects" zur Höchstform auf. Trotz ihrer begrenzten Leinwandzeit vermittelt Sweeney wirkungsvoll die Komplexität der emotionalen Turbulenzen ihrer Figur und trägt so zur allgemeinen atmosphärischen Spannung der Miniserie bei.

Zu sehen auf Sky, Maxdome und Prime Video. Hier geht's zur Serie!