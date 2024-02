Glen Powell ist kein Newcomer in Hollywood – und seine Karriere folgt auch nicht der so beliebten "Über Nacht berühmt geworden"-Narrative. Eigentlich ist der 35-Jährige schon rund 20 Jahre in der Traumfabrik tätig, doch der große Durchbruch ließ etwas auf sich warten. In "The Dark Knight Rises", "The Expendables 3" und "Scream Queens" fiel er (und sein Zahnpasta-Lächeln) das erste Mal einem größeren Publikum auf, aber erst seit dem Kino-Event "Top Gun: Maverick" (2022) gilt er als eine der heißesten Aktien Hollywoods.

Dieses Jahr hat Powell (der in Texas geboren ist) gleich mehrere Filme am Start: Aktuell begeistert er in der erfolgreichen RomCom "Wo die Lüge hinfällt" an der Seite von Sydney Sweeney, die beiden gelten als neues Kino-Traumpaar. Im Juni erscheint die Action-Comedy "Hit Man" mit ihm in der Hauptrolle auf Netflix, im selben Monat die Neuauflage von "Twisters" im Kino. Noch keinen Starttermin hat hingegen die schwarze Komödie "Huntington".

Ihr seid auch im Glen Powell-Fieber? Dann werden euch diese sechs Filme sicherlich gefallen: