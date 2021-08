13 traurige Filme zum Weinen auf Amazon Prime:

Beim Leben meiner Schwester (2009)

Wenn kleine Kinder an Krebs erkranken, ist es schwer, noch an Gerechtigkeit in der Welt zu glauben. Sara (Cameron Diaz) und Brian (Jason Patric) müssen sich mit diesem Schicksalsschlag auseinandersetzen, als bei ihrer zweijährigen Tochter Kate (Sofia Vassilieva) Leukämie diagnostiziert wird. Weil weder sie selbst noch ihr Sohn als SpenderIn infrage kommen, entschließen sie sich, ein weiteres Kind zu bekommen, das genetisch genau auf Kate abgestimmt ist. Anna (Abigail Breslin) kommt auf die Welt – weigert sich mit elf Jahren aber, ihr Schicksal anzuerkennen, und nimmt sich einen Anwalt ...

Das Familiendrama mit Tiefgang stellt die emotionale Schmerzgrenze des/der ZuschauerIn gehörig auf die Probe und lässt einen am tiefen Schmerz aller ProtagonistInnen in allen Dimensionen teilhaben. "Beim Leiben meiner Schwester" mutet wie eine Traumabewältigung an und packt einen direkt am Herzen – so lange, bis es unerträglich wehtut.

"Beim Leben meiner Schwester" ist nicht im Prime-Abo enthalten.

