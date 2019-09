Warum die Kino-Ikonen der 80er nicht tot zu kriegen sind

Wer hat eigentlich damit angefangen? War es James Gunn mit dem Nostalgie-Soundtrack von "Guardian of the Galaxy"? Waren es die Duffer Brothers mit ihrer Netflix-Serie "Stranger Things"? Jedenfalls fluten inzwischen Remakes und Fortsetzungen von 80er-Jahre Kinohits wie Ghostbusters, Blade Runner und Alien die Kinos. Mit der Neuverfilmung von "Stephen King's IT" ist schon das nächste "80s-Revival" unterwegs. Und 2018 plant Steven Spielberg, das Regie-Wunderkind der 80er, die Ikonen der Dekade in seinem Virtual-Reality-Thriller "Ready Player One" wieder aufleben zu lassen. Doch es sind nicht nur die alten Herren, die ihre alten Hits wieder aufwärmen. James Gunn erblickte im Jahr 1970 das Licht der Welt. Die 80er waren seine Teenager-Jahre. Die Zwillinge Matt und Ross Duffer sind im Jahr 1984 geboren. Viele Regisseure greifen den 80s-Style auf – und beim Publikum kommt es auch nicht so schlecht an. Dafür gibt es viele Gründe.