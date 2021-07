Disney-Fox-Deal: Euphorie bei Fans der Marvel-Superhelden

Disney erwirbt mit der 52,4 Mrd. $ schweren Übernahme der Film- und TV-Sparte von 20th Century Fox einen riesigen Schatz an Film- und TV-Rechten. Dazu gehören nicht nur Kinoblockbuster wie "Avatar" und "Titanic" oder Serienhits wie " Die Simpsons", sondern vor allem auch die Filmrechte für Marvel-Superhelden wie X-Men, Deadpool, Fantastic Four und Silver Surfer. Die Rückkehr dieser Filmrechte zur Disney-Tochter Marvel lässt die Herzen von Marvel-Fans höherschlagen.

Marvel Entertainment hatte die Filmrechte in den finanziell für den Comic-Verlag turbulenten 90er-Jahren an 20th Century verkauft. Die Rechte an Spider-Man gingen damals an Sony Pictures. Erst Jahre später, nach dem Erfolg von 20th Century Fox mit X-Men (2000) und Sony mit Spider-Man (2002), produzierte Marvel mit den Marvel Studios einen eigenen Kinofilm über den eher unbekannten Helden Iron Man (2008). Seitdem ist Marvel zum weltweit erfolgreichsten Kino-Franchise aufgestiegen. 2009 hat Disney den Comic-Verlag für vier Mrd. $ übernommen. Seither versucht Marvel die Filmrechte seiner Superhelden wieder unter dem eigenen Dach zusammenzuführen.

Der Kauf von 20th Century Fox ist daher eine Frohbotschaft für Marvel-Fans. Nach dem Übernahme-Deal träumen viele Marvel-Fans von lange ersehnten Wunschprojekten.

Verfilmung des Crossovers "Avengers vs. X-Men"