"Jurassic World" auf Netflix: Erlebniswelt für Lebensmüde

Regie-Neuling mit Humor

Anvertraut wurde das Großprojekt dem frischgebackenen Blockbuster-Regisseur Colin Trevorrow, der durch seinen bombastischen Kurzfilm "Safety Not Guaranteed" Steven Spielbergs Aufmerksamkeit erregt hatte. Da er die Fähigkeit besitzt, uns die altvertraute Geschichte in neuer frischer 3D-Aufmachung vorzusetzen, was richtig Spaß bereitet, war das Riesenbudget bei ihm in guten Händen. Der Mann hat Sinn für Humor: so macht er zu Beginn aus einer Maus zwar keinen Elefanten, schafft es aber, eine Taube als Dinosaurier erscheinen zu lassen. Außerdem hält Trevorrow auch etwas von Tradition, denn zwischendurch bekommen wir einen Nostalgie-Effekt geboten und finden zum Schauplatz des ersten Films zurück; außerdem trägt ein Mitarbeiter der Dino-Welt stolz ein „Jurassic Park“ T-Shirt, das er auf Ebay ergattern konnte.