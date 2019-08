"Angel Has Fallen": Schießübungen auf den Präsidenten

Vorhersehbare Story

Der Sicherheitsmann hat inzwischen den Schutz eines neuen Chefs übernommen, da Vizepräsident Trumbull ( Morgan Freeman) zum Nachfolger von Präsident Asher ( Aaron Eckhart) geworden ist. Bei all seinen Fähigkeiten kann der gesundheitlich angeschlagene Leibwächter aber nicht verhindern, dass Trumbull und seine Security-Leute an einem idyllischen See unter schweren Beschuss geraten und das Staatsoberhaupt komatös im Krankernhaus landet. Nun gerät Banning selber in Verdacht, der Drahtzieher des Anschlags gewesen zu sein, weil alle gelegten Spuren auf ihn deuten. Er muss die wahren Schuldigen finden, während seine eigenen Leute, der FBI und etliche Söldnertypen Jagd auf ihn machen. Eine klassische Ausgangssituation somit, und die Story enttäuscht uns auch ansonsten in Sachen Vorhersehbarkeit nicht – denn allen schon unzählige Male ausgespielten Regeln des Genres zufolge haben wir rasch einen begründeten Verdacht, wer hinter dem Chaos stecken könnte.