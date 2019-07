"Child's Play": Chucky wird zum High Tech-Mörder

Chucky in der Cloud

Durch seine technischen Feinheiten stehen dem Chucky des 21. Jahrhunderts ganz neue Möglichkeiten zur Verfügung, das Böse auszuleben: er kann sich jederzeit mit diversen Geräten verbinden und verfügt über ein perfektes Überwachungssystem, weil er Zugriff auf unzählige Kameras hat. Aber wenn es dann wirklich ans Sterben geht, handelt er noch recht altmodisch und sticht am liebsten selber zu. Die nächste Generation der „Buddi dolls“ ist auch schon in Produktion und sieht eher zum Fürchten aus – bei diesen Bärenmodellen muss man an kleine Werwölfe denken, vor allem, wenn sie durch Chuckys verderbliche Kräfte beeinflusst werden, was beim Finale in einem Warenhaus passiert.