„Der Distelfink“: Terroranschlag im Museum

Das Drama basiert auf dem gleichnamigen Roman von Donna Tartt. Sie gehört zu den wichtigsten amerikanischen Schriftstellerinnen unserer Zeit und arbeitet zehn Jahre an einem ihrer Romane, weshalb sie in ihrer dreißigjährigen Karriere erst drei Bücher veröffentlicht hat, die jedoch alle zu Bestsellern wurden. „Der Distelfink“ ist eine komplexe Geschichte, die das ganze Leben von Theo mit all seinen Höhen und Tiefen abdeckt. Das 800 Seiten starke Werk zu einem Film zu komprimieren war keine leichte Aufgabe. Es werden etliche Themen wie Vater-Sohn Konflikte, Kunstraub, Drogenprobleme, Trennungen und viele weitere behandelt, weshalb die einzelnen Handlungsstränge trotz der 150 Minuten Laufzeit nicht wirklich in die Tiefe gehen.

Sitzfleisch