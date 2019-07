"Der König der Löwen": Simba ganz in echt aus dem Computer

Wer sonst außer Jon Favreau hätte sich dieser anspruchsvollen Aufgabe annehmen dürfen? Immerhin hat er für Disney bereits vor drei Jahren die ebenso aufwändige Neuverfilmung von „The Jungle Book“ inszeniert und war für all die lebensechten Tiere aus dem Computer verantwortlich. Es ist somit nur folgerichtig, dass er nun sozusagen in die afrikanische Savanne geschickt wurde, um die Entwicklungsgeschichte des Löwenjungen Simba unter Aufbietung aller visuellen Finessen unseres technischen Zeitalters neu zu erzählen. Das Ergebnis ist erwartungsgemäß imposant und wirkt streckenweise wie eine Naturdokumentation - obwohl Tiere ja normalerweise nicht sprechen oder singen können. Daher erzielt auch die sprach-lose Eröffnungssequenz, in der alle nur erdenklichen Tierarten zusammenkommen, um dem neugeborenen Löwenjungen ihre Huldigung zu erweisen, die größte Wirkung. Sobald die realistisch wirkenden Tiere dann ihre Mäuler, Schnauze oder Schnäbel öffnen, um mit Menschenstimmen zu reden, braucht man zunächst ein bisschen Zeit, um sich daran zu gewöhnen.