"Der schönste Platz auf Erden" im Kino: Ibiza trifft Pinkafeld

Auf Augenhöhe

Groen begegnet ihren Protagonistinnen auf Augenhöhe, nimmt ihre Probleme ernst aber scheut sich auch nicht davor, kritische Fragen zu stellen. Dieser Umgang mit anderen politischen Meinungen ist zutiefst berührend, weil sie die Geschichten hinter jenen Menschen offenbart, die man meist nur aus kurzen Ausschnitten in TV-Beiträgen sieht. In ruhigen Bildern wird das Leben in der Gemeinde festgehalten. Der gähnenden Leere im Alltag stehen die jährlichen Massen an Journalisten beim Urnengang von Norbert Hofer gegenüber. Die Kamera schafft es dabei gekonnt, die Absurdität des vermeintlichen Medienspektakels festzuhalten.