"Destroyer": Nicole Kidman auf Rachefeldzug

Der in LA verortete Thriller spart nicht mit Actionsequenzen, aber bleibt dafür in seiner Komplexität äußerst überschaubar. Es gibt keine großen Überraschungen oder emotionalen Ausbrüche, weshalb man gezwungen ist, immer eine gewisse Distanz zu den Figuren einzunehmen. Die Geschichte scheitert leider am Balanceakt zwischen Liebesdrama, Film-Noir und Actionthriller. Stellenweise verliert sich die Hauptfigur in überflüssigen Nebenhandlungen, die kein Ende finden und wie ein Fremdkörper in der Erzählung wirken.

Weibliche Antiheldin