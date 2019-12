"Die zwei Päpste": Kammerspiel im Vatikan

Hochkarätig besetzter Prestigefilm

Meirelles, der für sein internationales Spielfilmdebüt "City of God" auf Basis des gleichnamigen Romans von Paulo Lins weltweites Kritikerlob sowie vier Oscar-Nominierungen einheimste, verfilmt diesmal ein Drehbuch von Anthony McCarten. Der ebenfalls mehrfach Oscar-nominierte Autor ist wiederum für Biopics über berühmte Persönlichkeiten bekannt: Aus seiner Feder stammen die Drehbücher von "Die Entdeckung der Unendlichkeit" über Stephen Hawking, "Die dunkelste Stunde" über Winston Churchill und "Bohemian Rhapsody" über Freddie Mercury. Nun hat er sich also gleich zwei Päpste vorgenommen.

Selbstverständlich sind auch die beiden Hauptdarsteller keine Unbekannten: Oscar-Preisträger Anthony Hopkins spielt Papst Benedikt, Charakterdarsteller Jonathan Pryce den späteren Papst Franziskus.

Auftraggeber und Produzent dieses (vor und hinter der Kamera) hochkarätig besetzten Filmes ist Netflix. Wie in diesem Herbst auch "The Laundromat", "The King", "Marriage Story" und zuletzt "The Irishman" bringt Netflix den Film zwei Wochen vor dem exklusiven Start auf der eigenen Streaming-Plattform auch in die heimischen Kinos. Grund dafür ist wohl vor allem Anerkennung und Aufmerksamkeit für diese prestigeträchtigen Filme, international bei Journalisten, auf Filmfestivals und vor allem bei den Oscars ebenso wie in der Wahrnehmung von Filmliebhabern und potenziellen Kunden.