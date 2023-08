Eberhofer: Traditioneller Dorfkrimi, aber anders

Was mich sofort an die Regiekünste von Regisseur Ed Herzog glauben ließ, war seine Vergangenheit als "Tatort"-Regisseur. Die Routine im Milieu der Kriminalverfilmungen zeigt sich in lebendigen Charakteren und ihren spürbaren Beziehungen untereinander, das Publikum möchte Motive und mögliche Gefühle der Rache nachvollziehen können. Das hat der Herzog sehr routiniert hinbekommen, ich war – und bin – zufrieden. Die Art, wie er den cholesterinkranken Polizisten Eberhofer und die gesamte Dorfbelegschaft in Szene setzte, erlaubt den dorffremden Zuseher:innen einen getreuen Überblick über die Lappalien und Lockungen des Dorflebens.