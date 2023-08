Fakt 3: Alter Hase in TV und Kino

Bezzel absolvierte die Bayerischen Theaterakademie August Everding in München. Seit 1992 stand er in rund 60 Film- und Fernsehproduktionen vor der Kamera, ist also bereits ein alter Hase im Showgeschäft. Seine ersten beide Kinohauptrollen spielte Sebastian Bezzel in den Filmen "Schwere Jungs" (2006) und "Stellungswechsel" (2007).