"Edison – Ein Leben voller Licht": Zweikampf der elektrischen Genies

Anekdotenreiches Ausstattungsstück

„Edison“ weckt Erinnerungen an ein anderes Werk, bei dem es ebenfalls zu elektromagnetischen Entladungen kam und in dem gleichfalls die Figur des Erfinders Tesla auftrat. Während jedoch in Nolans Thriller „The Prestige“ zwei Zauberkünstler einander einen erbarmungslosen Wettstreit lieferten, kann „Edison“ mit keiner Krimi-Handlung aufwarten, führt uns aber zumindest ein elektromagnetisches Stück Historie aus dem späten 19. Jahrhundert vor Augen. Eigentlich wird die Story eher im Stil einer Graphic Novel - wie das fast zeitgleich startende Biopic „Marie Curie – Elemente des Lebens“ - erzählt, wodurch sie manchmal etwas sprunghaft wirkt und einer Aneinanderreihung von Anekdoten gleicht. Die Charakteristik der Figuren selbst bleibt dabei oft auf der Strecke. Trotzdem versteht es der Regisseur, uns zu faszinieren: Gomez-Rejon bietet in erster Linie ein Ausstattungsstück und lässt jene Welt, in der plötzlich alles zu leuchten begann, eindrucksvoll vor uns erstehen; obendrein erzählt er die Geschichte mit eleganten, perfekt ausgeklügelten Kamerafahrten. Sein Film ist überhaupt das reinste Elektrizitäts-Werk: wohin man auch blickt, setzten die Darsteller Energie frei.

3 1/2 von 5 nostalgischen Stromschlägen