Lässt sich mit Geld die Welt verändern?

Der von Froissant gespielte Protagonist John stürzt sich in "Eine Billion Dollar" nach anfänglichem Zögern beherzt und voller Tatendrang in seine neue Aufgabe. In Berlin ruft er zunächst eine Art Finanz-Start-up ins Leben, wobei das Innere seiner neuen Firmenzentrale gleichermaßen an einen Tech-Konzern aus dem kalifornischen Silicon Valley und den legendären Berliner Techno-Club Berghain erinnert.

Unterstützt von - neben anderen - der Italienerin Franca Vacchi (Alessandra Mastronardi, 37) und dem enigmatischen Hedgefondsmanager Malcolm McCaine (Oliver Masucci, 54) wird John schnell klar, dass sein sagenhaftes Vermögen allein nicht ausreicht, um der Menschheit die so dringend benötigte Linderung ihrer größten Probleme zu bringen. Noch dazu gibt die herrschende Finanzelite ihre Macht in Form von Aktienbeteiligungen und der Kontrolle über internationale Konzerne nicht freiwillig ab - und beginnt sogar, aktiv gegen ihn vorzugehen.