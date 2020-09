„Faking Bullshit“: Wenn Polizisten die Seiten wechseln

Die fünf Provinz-Polizisten Deniz (Erkan Acar), Rocky (Adrian Topol), Netti (Sanne Schnapp) und Hagen (Alexander Hörbe) wollen ihre gemütliche Arbeitsstätte um jeden Preis vor dem möglichen Aus retten. So beschließen sie in ihrer Not, kurzerhand selbst für mehr Verbrechen in der Stadt zu sorgen, um die Ermittlungskompetenz ihrer Wache zu demonstrieren. Dass bei so viel „Fake“ natürlich eine Menge schiefgehen kann, liegt auf der Hand. Und obendrein sorgt noch ein echtes Verbrechen in Form eines groß angelegten Kunstraubes für Wirbel …