"Fragen Sie Dr. Ruth" im Kino: Es kommt nicht auf die Größe an

Kriegskind

Die 1928 in Deutschland als Karola Westheimer geborene Jüdin wuchs während des Krieges in Frankfurt auf. Als sie 10 Jahre alt war wurde sie in ein Kinderheim in der Schweiz gebracht und sah ihre Eltern nie wieder. Auch wenn sie noch immer nicht offen über ihre traumatischen Erlebnisse spricht, schafft des Regisseur Ryan White mittels animierter Bilder ihre Kindheit und Jugend greifbarer zu machen. Der Kontrast zwischen ihrer strahlenden Fassade und ihrer dunklen Vergangenheit erzeugt beim Publikum dabei eine Bandbreite an Emotionen, die schwierig in Einklang zu bringen sind.