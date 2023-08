Werbung in Spielfilmlänge

So inspirierend und ermutigend die Geschichte von Mardenborough sein mag, so schlecht ist sie umgesetzt. Seit knapp zehn Jahren versuchten Produzent:innen, “Gran Turismo” auf die große Leinwand zu bringen, doch es scheiterte immer wieder an der Glaubwürdigkeit der Geschichte. Mit Mardenborough als Protagonisten kann man sich immerhin auf eine wahre Geschichte berufen, doch auch diese Rechnung geht nicht auf. “Gran Turismo” wirkt wie eine viel zu lange Werbung für ein Computerspiel und schafft es in keiner Sekunde, glaubhafte Figuren zu kreieren.

Ständig wird betont, wie toll das Computerspiel sei und wie gut es die Spieler:innen auf ein echtes Rennen vorbereiten würde. Dialoge, die höchstens für eine einmalige Pointe gut sind, laufen hier in Dauerschleife und man kann nicht glauben, dass Regisseur Neill Blomkamp sich auf dieses Niveau herabließ. Der Regisseur vom Sci-Fi-Hit “District 9” liefert hier den Tiefpunkt seiner einst vielversprechenden Karriere ab. Schade!