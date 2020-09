"Hello Again - Ein Tag für immer" im Kino: Und täglich grüßt die Hochzeits-Crasherin

Schlafzwang und Musik

Drehbuchautorin und Regisseurin Maggie Peren („Die Farbe des Ozeans“) erzählt frech und phantasievoll ein fantastisches Liebesmärchen und lässt sich immer neue Varianten desselben Tages einfallen. Bei manchen Entscheidungen tut sie des Guten aber zu viel. Da wir uns in einer Komödie befinden, muss sich offenbar laut Drehbuchlehrgang mindestens eine Person durch eine Besonderheit - am besten eine seltsame Eigenheit – auszeichnen. Daher leidet Zazies bester Freund Anton unter Narkolepsie und kippt in Stress-Situationen schlafend um. Dieser Zustand wirkt ziemlich aufgesetzt, fügt der Figur selbst nichts Wesentliches hinzu und hätte ohne weiteres auch unterbleiben können. Ich habe ja den Verdacht, dass das ganze nur ins Skript aufgenommen wurde, damit in einer Szene die beliebe Torte-in-Gesicht-Situation erzeugt werden kann. Außerdem ist die Handlung sehr song-gesteuert: Eingerahmt wird der Film durch Björks „It’s Oh So Quiet“ und auch „Mr. Sandman“ spielt wortwörtlich – sogar in mehreren Versionen – eine wichtige Rolle.

Jetzt könnte ich eigentlich noch einmal von vorne anfangen, aber ich würde zu keinem anderen Ergebnis gelangen; daher lasse ich es lieber bleiben und vergebe 3 von 5 abgefackelten Rosensträußen.

(Aber es steht selbstverständlich allen frei, die Lektüre dieser Kritik beliebig oft zu wiederholen.)