"Iron Sky - The Coming Race": Die Trash-Nazis vom Mond sind zurück!

Dieser Trailer ist ein gutes Beispiel für die Mängel und Stärken des Films. Denn natürlich sind weder die Trivialität noch die Absurdität der Handlung das Problem. Vielmehr werden auf der Klaviatur der Trashfilm-Reminiszenzen oft ziemlich schiefe Töne gespielt.

"The Coming Race" droht immer wieder an der teilweise sehr seichten Satire zu scheitern. So sind zum Beispiel die platten Dialoge der "Jobisten" einfach nur schlecht. Sie könnten auch aus der Feder eines besonders lustigen Technologie-Nerds stammen. Zudem wirkt die Parodie auf Apple-Follower, die Steve Jobs und das "closed ecosystem" von Apple zur Religion erhoben haben, wie aus einer anderen Zeit. Das gilt auch für so manch anderen parodistischen Seitenhieb. Auch sind manche Szenen, Putin oder Thatcher beispielsweise, für die Handlung (gelinde gesagt) von nachrangiger Bedeutung. Satire nur der Satire wegen.