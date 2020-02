„Just Mercy“: Die Bösen sind immer die anderen

Mit dieser allzu einfachen Weltanschauung, werden berührende Momente kreiert, die das Publikum zu Tränen rühren. Ein Drama, das sich „Basierend auf wahren Begebenheiten“ auf die Fahnen heftet und den Anspruch hat gesellschaftliche Probleme anzusprechen, muss jedoch mehr als das bieten. Die Todesstrafe als Filmthema ist schon beinahe so alt wie das Medium selbst und auch „Just Mercy“ kommt nicht drumherum sich diesem polarisierenden Thema anzunehmen, aber bleibt im Diskurs nur auf der Oberfläche. Jeder Zuseher wird dem Filmemacher zustimmen, dass ein unschuldiger Mann nicht den Tod verdient hat, spannend wird die Diskussion über den elektrischen Stuhl jedoch erst, wenn ein Schuldiger im Todestrakt gefangen ist. Für diese Naivität des Filmemachers kann man noch ein Auge zudrücken aber für die klischeehaften Figuren nicht, denn mit einer so klaren Trennlinie zwischen Gut und Böse begibt sich Regisseur Cretton auf dünnes Eis. Der Zuseher wird dazu genötigt sich auf die Seite der Hauptfigur zu stellen und alles was gegen dessen Meinung spricht als falsch oder ungerecht abzutun aber ist diese einseitige Betrachtung nicht genau, das Problem eines maroden Justizsystems, das allzu schnell vermeintliche Täter verurteilt? Die Filmemacher lassen jegliche Ambivalenz in ihrer Erzählung vermissen und bedienen dadurch jener Ideologie, die sie behaupten mit ihren Figuren zu bekämpfen.

