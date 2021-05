13 erotische Hollywood-Filme, zu denen du masturbieren kannst

9 1/2 Wochen (1986)

Öffentlich sorgte das Erotik-Drama dank seiner für damalige Verhältnisse sehr mutigen SM-Szenen für laute Diskussionen, hinter verschlossenen Türen wahrscheinlich für so manchen neuen Pep im Schlafzimmer: Mickey Rourke und Kim Basinger gehörten zu den größten Sexsymbolen der 1980er-Jahre, die Chemie zwischen ihnen ist in diesem Kultfilm so dick, dass man sich gern ein Scheibchen davon abschneiden würde. Da können Jamie Dornan und Dakota Johnson einpacken.

Kultig ist natürlich Basingers hoch erotischer und selbstbewusster Striptease vor dem Küchenrollo, der nicht nur sie, sondern auch Joe Cockers lasziven Hit "You can leave your hat on" unsterblich machte. Hier sehen wir eine kluge Frau, die die sexuellen Zügel in der Hand hat und mit den Waffen der Weiblichkeit spielt, ohne dabei jemals anti-feministisch zu wirken, vielmehr ist das Gegenteil der Fall. In "9 1/2 Wochen" lernen wir außerdem, dass Lebensmittel nicht nur zum Essen da sind. Yummie!

"9 1/2 Wochen" ist derzeit leider nur bei privaten Anbieter*innen als Blu-ray erhältlich.