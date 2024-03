Mit ihren langen, schwarzen Haaren, ihren kastanienbraunen Augen und ihrer abgeklärten Art zu sprechen, ist die Figur der Cairo Sweet ähnlich angelegt wie die Rolle der Wednesday Addams, die Jenna Ortega berühmt gemacht hat. Die Netflix-Serie hat das makabre Mädchen für ein junges Publikum der Generation Z neu erfunden. Das gleiche scheint hier mit Vladimir Nabokovs skandalumwitterter Kindfrau Lolita zu geschehen, aber im Jahr 2024 kommt das sehr veraltet daher.

Der Debütfilm der Autorin, Regisseurin und Produzentin Jade Halley Bartlett strotzt vor amerikanischer Erotikliteratur und hat einen Hauch von Southern Gothic (es gibt viel Nebel, Exzentrik und Schwüle), aber bleibt am Ende blutleer. Es hilft auch nicht, dass sie ihrer Hauptdarstellerin Sätze wie "Liebeskummer ist wie ein Autounfall in Zeitlupe, der zu Mozart spielt" in den Mund legt. Sie lebt allein und gelangweilt in einem alten Herrenhaus im amerikanischen Süden, weil ihre reichen Eltern ständig unterwegs sind und die Tochter ihrer lebhaften Fantasie überlassen.