Patels unglaubliche Wandlung

Den eher schmächtigen Darsteller hat man bisher noch nie als Actionheld oder Kampfsportler gesehen (obwohl er sich in "The Green Knight" zumindest mit dem Ritterschwert bewährte), doch nun zeigt er eindrucksvoll, dass er seinen Körper tatsächlich in eine tödliche Waffe verwandeln kann. Horror-Regisseur Jordan Peele ("Get Out", "Wir", "Nope") war von dieser kraftvollen Performance so angetan, dass er den ursprünglich für Netflix geplanten Film dann bei Universal Pictures unterbrachte und ihm auch einen Kinostart verschaffte.