"My Big Fat Greek Wedding 3": Familienchaos im Urlaubsparadies

Erster Teil ist ein Kultfilm

Der erste Teil von "My Big Fat Greek Wedding" gehört zu einem der erfolgreichsten Indie-Produktionen aller Zeiten. Mit einem Budget von 5 Millionen Dollar spielte die Komödie knapp 370 Millionen Dollar ein und wurde sogar für einen Oscar in der Kategorie "Bestes Drehbuch" nominiert. Der Film brachte das Genre der Culture-Clash-Komödie in den Mainstream, weshalb bald etliche (oft sehr unkreative) Kopien folgten.

Erst 14 Jahre nach dem Original kam 2016 die erste offizielle Fortsetzung zu “My Big Fat Greek Wedding” in die Kinos. Dieser konnte zwar nicht an den Erfolg der Vorlage anknüpfen und erhielt fast ausschließlich negative Kritiken, doch schlug sich an den Kinokassen dennoch rentabel.