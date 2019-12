„Spione Undercover“: Gefiederter Geheimagent gesucht

Lance Sterling ist der erfolgreichste Spion der Welt. Als jedoch eines seiner technischen Gadgets statt Granaten nur Glitter abfeuert, wird der junge Wissenschaftler Walter Beckett gefeuert. Der pazifistische Erfinder zieht sich zurück in seine vier Wände und arbeitet an einer neuen Rezeptur, die ein gewaltfreies Spionieren ermöglichen soll. Währenddessen wird Lance von einer internen Untersuchungskommission verdächtigt, mit dem Bösewicht Killian zu kooperieren. Der schneidige Spion taucht unter und ist schließlich auf Walters Hilfe angewiesen, um seinen Ruf wieder reinzuwaschen. Durch eine Unachtsamkeit trinkt Lance einen Spezialcocktail, der ihm eine ganz neue Perspektive auf seine Umwelt ermöglicht – er wird in eine Taube verwandelt!

Originell