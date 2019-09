„Systemsprenger“: Zu wild für den Staat

All diese Feinheiten der Recherche stechen einem jedoch beim ersten Blick nicht direkt ins Auge, da man von der unglaublichen Leistung der neunjährigen Helena Zengel in Schockstarre ist. Das Anforderungsprofil ihrer Figur wäre für eine erfahrene Darstellerin schon eine große Herausforderung gewesen. Fingscheidt geht das Risiko ein, große emotionale Ausbrüche und die darauffolgenden melancholischen Verstimmungen einer Kinderdarstellerin zuzumuten und triumphiert dabei auf ganzer Linie. Zengel stand zwar schon öfters vor der Kamera aber keine Schauspieltrainerin der Welt trübt hier das ungezügelte Talent dieser Nachwuchshoffnung des deutschen Kinos. Mit ihrem Können beeindruckte sie inzwischen auch Bourne-Regisseur Paul Greengrass und wird in seinem nächsten Western „News of the World“ neben Tom Hanks zu sehen sein.

