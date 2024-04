"Von Affen und Menschen": So wird der neue "Tatort" aus Zürich

Ist der neue "Tatort" gut?

Ja, und nur mit ganz leichten Abzügen in der B-Note. Das Schweizer Ermittler-Team hat sich nach anfänglichen Schwierigkeiten mittlerweile eingespielt und ist eine erfrischende Konstante im großen "Tatort"-Kosmos. Standen bislang eher die Ernsthaftigkeit und die beiden Persönlichkeiten der unterschiedlichen Ermittlerinnen im Vordergrund, so kippt der Fokus in "Von Affen und Menschen" erstmals ein wenig. Damit überrascht der Film: Durchaus lustige und komödiantische Elemente wechseln sich hier mit klassischen Krimi-Erzählweisen gekonnt ab, was man dem Schweizer "Tatort"-Team so gar nicht zugetraut hätte. Sowohl die beiden Hauptdarstellerinnen bekommen ihre komischen Momente als auch der Plot an sich hat teilweise fast schon klamaukige Münsteraner Züge.

Diese teilweise fast schon grotesken Szenen verwundern "Tatort"-Fans, die sich einen durch und durch seriösen Sonntagabendkrimi gewünscht haben. Nichtsdestoweniger kam ein sehr unterhaltsamer Film heraus, der komplett über die 90 Minuten hinweg trägt - und einfach Spaß macht. Ein kleines Manko hat der Film jedoch. Die ist offenbar auch den Filmemachern selbst aufgefallen: Die Story ist teilweise etwas verworren, sodass der Zuschauer kaum mitkommt. So nimmt man sich nach rund einer Stunde sogar die Zeit, um das bereits Gesehene noch einmal für diejenigen Zuschauer aufzubereiten, die möglicherweise an der ein oder anderen Stelle nicht mehr folgen konnten oder wollten.

Zwar wurde dies geschickt in den Film eingewoben (Die Ermittlerinnen erklären ihrer Staatsanwaltschaft detailliert die bisherigen Ermittlungsergebnisse), aber dieser Drehbuch-Winkelzug hätte nicht unbedingt sein müssen: Zwei bis drei Plot-Twists weniger hätten es mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auch getan. Sei's drum: "Von Affen und Menschen" ist ein guter bis sehr guter "Tatort"-Krimi, der ganz bestimmt eine überwiegende Mehrheit eine spannende und angenehme Zeit vor den TV-Geräten bescheren wird.