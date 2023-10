Die Prime Video-Thrillerserie rund um eine junge Frau, die ihren untreuen Partners während eines Trips in die titelgebende Wildnis um die Ecke bringen will, hat's besonders g'scheit gemacht: Swifts Zugkraft sehr wohl bewusst, verwendete das Streamingportal für den Serien-Trailer den provokant-catchigen Song "Look What You Made Me Do". Die Message des Songs ist in der Serie Programm (auch im Intro ertönt das Lied) und nähert sich dem Thema Female Revenge auf augenzwinkernd-überspitzte und natürlich höchst tanzfreudige Art und Weise.

